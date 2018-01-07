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Eskişehirspor destek bekliyor

"İkinci yarıda herkesin desteğiyle Eskişehirspor'u düzlüğe çıkartırız"

Eskişehirspor destek bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımının camianın desteğiyle düzlüğe çıkacağına inandığını söyledi.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Eskişehirspor'un teknik direktörü İldiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kampın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sezon başından beri ilk kez kamp yapma olanağı bulduklarını aktaran İldiz, şu ifadeleri kullandı:
"Transfer yasağımız devam ediyor. Yönetimimiz sorunları çözülmeye çalışıyor. Puan silme sıkıntıları gideriliyor. Saha içinde ve saha dışında yoğun şekilde çalışıyoruz. Eskişehirspor yaşanan sıkıntılara rağmen bugüne kadar iyi puan topladı. Daha iyisi olabilirdi ancak en azından ilk yarıyı 18 puanla bitirdik. İkinci yarı bizim için çok önemli. Yoğun ve ciddi çalışmalıyız. Gerçekçi olmak zorundayız. İkinci yarıda herkesin desteğiyle Eskişehirspor'u düzlüğe çıkartırız. Büyük camiaların ayağa kalkması için el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Herkesin desteğiyle ikinci yarıda puan ve kulüpleşme anlamında Eskişehirspor daha iyi yerlere gelecektir. Daha iyi günler Eskişehirspor'un olsun."


Kaynak: AA
Etiketler; #Yücel İldiz #futbol #eskişehirspor #Eskişehir #açıklama
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