Espanyol - Barcelona derbisi hangi kanalda? Espanyol - Barcelona maçı canlı izle!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında, lider Barcelona kritik bir mücadeleye çıkıyor. 15 Mayıs Perşembe akşamı RCDE Stadyumu’nda oynanacak Katalan derbisinde Espanyol’a konuk olacak Barça, galip gelmesi halinde 2024-2025 sezonunda La Liga’daki 28. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Espanyol - Barcelona derbisi hangi kanalda? Espanyol - Barcelona maçı canlı izle!
Yayınlanma: Güncellenme:

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, geçtiğimiz hafta Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek hem moral buldu hem de puan farkını açma fırsatını yakaladı. Ligde üst üste 16 maçtır yenilmeyen Barça, bu süreçte 14 galibiyet elde etti ve 82 puanla zirvede yer alıyor. Espanyol ise ligde 17. sırada bulunuyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Manolo Gonzalez'in ekibi, derbide taraftarı önünde sürpriz arayacak.

Maç, 40 bin kişi kapasiteli RCDE Stadyumu’nda (Stage Front Stadium) oynanacak. Karşılaşmayı Cesar Soto Grado yönetecek, VAR’da ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katalan derbisi 15 Mayıs 2025 Perşembe günü TSİ 22:30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve dijital platform S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

Espanyol'un muhtemel 11’i:
Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez

İslam Memiş kararını açıkladı: Altın değil, o yatırım aracı yükseliyor!İslam Memiş kararını açıkladı: Altın değil, o yatırım aracı yükseliyor!Ekonomi
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileriElektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileriYurt
Espanyol barcelona
Günün Manşetleri
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat
Çiğli'den Ankara'ya yürüdüler
Diyanet raporunda dikkat çeken ifade
Uzmanlardan peş peşe uyarılar
Zelenski'den Erdoğan'la görüşmenin ardından ilk açıklama!
Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği olayın perde arkası ortaya çıktı
Güneydoğu’da kuraklık alarmı
Pezeşkiyan'dan Trump'a sert çıkış
MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklama
7,5 milyarlık vurgun: Jandarmadan 18 ilde dev operasyon!
Çok Okunanlar
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileri
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Hafta sonu planı yapacaklar dikkat
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum