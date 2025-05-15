Espanyol - Barcelona derbisi hangi kanalda? Espanyol - Barcelona maçı canlı izle!

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, geçtiğimiz hafta Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek hem moral buldu hem de puan farkını açma fırsatını yakaladı. Ligde üst üste 16 maçtır yenilmeyen Barça, bu süreçte 14 galibiyet elde etti ve 82 puanla zirvede yer alıyor. Espanyol ise ligde 17. sırada bulunuyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Manolo Gonzalez'in ekibi, derbide taraftarı önünde sürpriz arayacak.

Maç, 40 bin kişi kapasiteli RCDE Stadyumu’nda (Stage Front Stadium) oynanacak. Karşılaşmayı Cesar Soto Grado yönetecek, VAR’da ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katalan derbisi 15 Mayıs 2025 Perşembe günü TSİ 22:30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve dijital platform S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

Espanyol'un muhtemel 11’i:

Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez