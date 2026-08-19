ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti
Dünyaca ünlü spor medyası ESPN, dünyanın en iyi 10 forvetini sıraladı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de bu listede yer aldı.
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Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi 10 forvetini sıraladı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de listede yer aldı.
İşte ESPN'e göre dünyanın en iyi 10 forveti...
1 - HARRY KANE
2 - KYLIAN MBAPPE
3 - ERLING HAALAND
4 - OUSMANE DEMBELE
5 - JULIAN ALVAREZ
6 - LAUTARO MARTINEZ
7 - KAI HAVERTZ
8 - JOAO PEDRO
9 - VICTOR OSIMHEN
10 - HUGO EKITIKE