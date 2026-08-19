ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti

Dünyaca ünlü spor medyası ESPN, dünyanın en iyi 10 forvetini sıraladı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de bu listede yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 1

Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi 10 forvetini sıraladı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de listede yer aldı.

1 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 2

İşte ESPN'e göre dünyanın en iyi 10 forveti...

2 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 3

1 - HARRY KANE

3 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 4

2 - KYLIAN MBAPPE

4 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 5

3 - ERLING HAALAND

5 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 6

4 - OUSMANE DEMBELE

6 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 7

5 - JULIAN ALVAREZ

7 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 8

6 - LAUTARO MARTINEZ

8 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 9

7 - KAI HAVERTZ

9 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 10

8 - JOAO PEDRO

10 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 11

9 - VICTOR OSIMHEN

11 12
ESPN açıkladı: İşte dünyanın en iyi 10 forveti - Resim: 12

10 - HUGO EKITIKE

12 12
Victor Osimhen