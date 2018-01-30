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Eto'o Antalyaspor'dan ayrıldı

"2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız, karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır"

Eto'o Antalyaspor'dan ayrıldı

Antalyaspor, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız, karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, Eto'o'ya bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşantısı için başarı dilendi


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor #süperlig
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