Antalyaspor, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız, karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denildi.
Açıklamada, Eto'o'ya bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşantısı için başarı dilendi
"2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız, karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır"
Antalyaspor, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.