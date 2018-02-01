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Eto'o'dan Antalyaspor'a teşekkür mesajı

Samuel Eto'o, sosyal paylaşım sitesinde eski kulübüne yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Eto'o'dan Antalyaspor'a teşekkür mesajı

Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan yıldız oyuncu Samuel Eto'o, sosyal paylaşım sitesinde eski kulübüne yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Instagram'daki hesabından bir fotoğrafla paylaşımda bulunan Kamerunlu futbolcu, Antalyaspor'la geçen 2,5 senesini, "hayatının en inanılmaz yılları" olarak nitelendirdi.

Eski takımıyla çıkışlar, inişler yaşadıklarını ama en önemlisi unutulmaz anılar paylaştıklarını kaydeden Eto'o, "Bana vermediğin hiçbir şey yok. Bana ihtiyaç duyduğum her şeyi verdin. Senden; neşe, barış, heyecan, deneyim, olgunluk ve her şeyden önce sevgi ve bolluk aldım. Bazılarını kendi yolumla size geri verdim umarım. Gerçekten, benim için mükemmel bir aile olduğunuzu söyleyebiliyorum. Kelimelerle, sahip olduğum ve hep sizin için olacak aşkı ve şükranımı ifade edemiyor." ifadelerine yer verdi.

Eto'o, Antalya'yı çok sevdiğinin altını çizerek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski takım arkadaşlarının yanı sıra kulüp personeline, taraftarlara, sevenlerine ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kente katkılarından dolayı fahri hemşehrilik unvanı verilen Eto'o, Antalyaspor'a başarılar dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sen adamı Antalya'dan alabilirsin, fakat Antalya'yı adamdan alamazsın. Sonsuza kadar gurur verici bir vatandaş olacağım. Ev, kalbin bulunduğu yerdir. Sevgiler, Samuel Eto'o. Antalya şehrinin gururlu vatandaşı."

Instagram'da 2,5 milyona yakın takipçisi bulunan Eto'o'nun paylaşımı, birkaç saatte yaklaşık 46 bin beğeni aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Teşekkür mesajı #süper lig #ınstagram #futbol #atiker konyaspor #antalyaspor #antalya
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