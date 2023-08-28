EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına maç yapacak

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaşacak.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına maç yapacak
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına maç yapacak
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenecek organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye-İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular sahaya çıkacak.

EURO 2008'DEKİ TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇININ OYUNCULARI, DEPREMZEDELER YARARINA MAÇ YAPACAK

Müsabaka öncesinde Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek konser verecek.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına maç yapacak - Resim : 1

İsviçre'nin Lozan kentinde 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçtan elde edilecek gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek.

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, son yolculuğuna uğurlandıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Trakya Üniversitesi'nde!
Trakya Üniversitesi'nde!
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
Öne Çıkanlar Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!