EURO 2020 Elemelerihangi kanalda yayımlanacak

S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.Kaynak: AA
Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.
Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.
S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.
EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta
Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.
Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.
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