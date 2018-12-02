2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

Dublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.



55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:



A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg



C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus



D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık



E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan



F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta



G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya



H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino



J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn





Eleme grupları maç tarihleri



1. Maçlar: 21-23 Mart 2019



2. Maçlar: 24-26 Mart 2019



3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019



4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019



5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019



6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019



7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019



8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019



9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019



10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019



UEFA Uluslar Ligi play-off maç tarihleri



Kura çekimi: 22 Kasım 2019

Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020



Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020