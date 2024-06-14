Euro 2024'de ilk düdük çalıyor

Kupanın ilk düdüğü bugün saat 22.00'de Almanya-İskoçya maçında çalacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün Almanya-İskoçya maçıyla birlikte başlayacak.



Avrupa'nın 24 milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finale kalmak için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.



Almanya'ya gelen taraftarlar şehrin meydanlarını doldurdu. Futbolseverler, tezahürat ve marşlar söyleyerek maçları bekliyor.



Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol takımının macerası da Dortmund Stadyumu'nda başlayacak.



Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçı 18 Haziran'da tarihinde ilk kez şampiyonaya katılan Gürcistan'la yapacak.