EURO 2024’e damga vurmuştu! Mert Günok milli takım kariyerini noktaladı
A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla millî takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerine son verdiğini duyurdu.
24 Mayıs 2012'de giydiği ilk millî formayla başlayan bu uzun yolculuk, deneyimli kalecinin bugün aldığı kararla birlikte artık geride kaldı. Günok, açıklamasında özellikle EURO 2024'te yaşadığı unutulmaz anın kendisi için taşıdığı önemi vurguladı.
Milli formayı ilk kez 2012'de giyen Günok, geride kalan süreçte A Milli Takım ile pek çok kampa dahil oldu. Kaleci pozisyonundaki rekabetin getirdiği zorluklar nedeniyle bazı dönemlerde beklediği kadar forma şansı bulamadığını belirten deneyimli file bekçisi, sahaya çıktığı her karşılaşmada Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiğini dile getirdi.
Forma giymediği zamanlarda ise takım arkadaşlarına destek olduğunu aktaran Günok, millî formayı taşımanın sadece sahadaki mücadeleden ibaret olmadığının altını çizdi.
Kariyerinde ayrı bir öneme sahip olan EURO 2024'e açıklamasında geniş yer veren Günok, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansa rağmen turnuvanın pandemi sebebiyle 2021'e ertelenmesiyle finallerde forma giyemediğini ve bu durumun kendisinde büyük bir üzüntü yarattığını anlattı.
Bu sürecin ardından ağır bir sakatlık geçirdiğini de sözlerine ekledi. Tüm bu zorlu dönemlere rağmen futboldan ve hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Günok, 2024'te A Milli Takım ile başarılı bir turnuva geçirdiğini ifade etti.
EURO 2024'te yaptığı kritik kurtarışlardan birinin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyleyen Günok, millî formayla ülke insanlarına yaşattığı mutluluğun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını aktardı.
''VEDA EDİYORUM"
Mert Günok, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum."
Millî takım kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculara, üzerinde emeği bulunan teknik direktörlere ve millî takım için çalışan tüm emekçilere teşekkür eden Günok, Türk halkına da ayrı bir parantez açtı.
Dünyanın farklı noktalarında oynadıkları maçlarda Türk taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini belirten deneyimli kaleci, şu sözlerle millî takım kariyerine veda etti:"Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu."