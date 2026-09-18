EURO 2024’e damga vurmuştu! Mert Günok milli takım kariyerini noktaladı

Milli formayı ilk kez 2012'de giyen Günok, geride kalan süreçte A Milli Takım ile pek çok kampa dahil oldu. Kaleci pozisyonundaki rekabetin getirdiği zorluklar nedeniyle bazı dönemlerde beklediği kadar forma şansı bulamadığını belirten deneyimli file bekçisi, sahaya çıktığı her karşılaşmada Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiğini dile getirdi.