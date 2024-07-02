EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? İşte heyecan dolu turnuvada günün programı...

Almanya'da düzenlenen ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları oynanıyor. 14 Haziran'da başlayan ve birbirinden keyifli maçlara sahne olan turnuvada, futbolseverler, bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

Şu ana kadar oynanan son 16 turu maçlarında İsviçre, İtalya'yı 2-0; Almanya, Danimarka'yı 2-0; İngiltere, Slovakya'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında bulduğu golle 2-1; İspanya, Gürcistan'ı 4-1; Fransa, Belçika'yı 1-0 ve Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-2 mağlup etmeyi başarmış ve adlarını çeyrek finale yazdırmıştı.

Oynanan maçların ardından çeyrek finalde İspanya ile Almanya, İngiltere ile İsviçre ve Portekiz ile Fransa eşleşti.

Peki EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? EURO 2024 maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı...

ROMANYA İLE HOLLANDA KARŞI KARŞIYA GELECEK

EURO 2024'te günün ilk maçında Romanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Daniel Siebert olacak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

ROMANYA İLE HOLLANDA'NIN GRUP PERFORMANSLARI

EURO 2024'te E Grubu'nda yer alan Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Romanya, adını son 16 turuna yazdırdı.

Şampiyonada, D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.

İki takımın bugünkü karşılaşmaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Draguș

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo

AVUSTURYA İLE TÜRKİYE KARŞILAŞACAK

EURO 2024'te günün ikinci ve son 16 turunun son maçında Avusturya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

AVUSTURYA VE TÜRKİYE'NİN GRUP PERFORMANSLARI

Avusturya, EURO 2024'te, Fransa, Hollanda ve Polonya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. Grubundaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan Avusturya, sonraki maçlarında Polonya'yı 3-1 ve Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek grubunu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Türkiye ise EURO 2024'te, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer aldı. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

İki takımın bugünkü karşılaşmaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler