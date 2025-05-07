Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise kader maçında Panathinaikos ile karşılaştı. Yunan ekibi, zorlu mücadeleyi 75-67 kazanarak Efes’in Avrupa hayallerine son verdi. Bu sonuçla Panathinaikos da yarı finale adını yazdırdı.