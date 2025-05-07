Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Fenerbahçe adını Final Four'a yazdıran ilk takım olurken, Anadolu Efes turnuvaya veda etti. Dev organizasyon 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi’de basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 1

Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunun çeyrek final aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, beş maçlık seri sonunda rakibini eleyerek Final Four'a yükselen ilk takım oldu.

1 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 2

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise kader maçında Panathinaikos ile karşılaştı. Yunan ekibi, zorlu mücadeleyi 75-67 kazanarak Efes’in Avrupa hayallerine son verdi. Bu sonuçla Panathinaikos da yarı finale adını yazdırdı.

2 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 3

FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDUFİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

THY EuroLeague’de Final Four mücadeleleri 23 Mayıs Cuma günü Abu Dabi’de başlayacak. Organizasyonun yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

3 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 4

Fenerbahçe - Panathinaikos
Olimpiakos - Monaco

4 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 5

Turnuvada 3.’lük maçı ve büyük final ise 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Müsabakaların saat bilgisi organizasyon tarafından henüz paylaşılmadı.

5 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 6

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU YİNE SAHNEDE

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos, bu yıl da final yolculuğuna devam ediyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe dördüncü olmuştu. Bu sezon Final Four’da geçen yıldan üç takım yer alıyor: Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos.

6 7
Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu - Resim: 7

Real Madrid ise bu yıl dörtlü finallerde yer almayan tek ekip oldu.

7 7