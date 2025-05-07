Euroleague Final Four heyecanı başlıyor: Eşleşmeler belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Fenerbahçe adını Final Four'a yazdıran ilk takım olurken, Anadolu Efes turnuvaya veda etti. Dev organizasyon 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi’de basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunun çeyrek final aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, beş maçlık seri sonunda rakibini eleyerek Final Four'a yükselen ilk takım oldu.
Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise kader maçında Panathinaikos ile karşılaştı. Yunan ekibi, zorlu mücadeleyi 75-67 kazanarak Efes’in Avrupa hayallerine son verdi. Bu sonuçla Panathinaikos da yarı finale adını yazdırdı.
FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDUFİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
THY EuroLeague’de Final Four mücadeleleri 23 Mayıs Cuma günü Abu Dabi’de başlayacak. Organizasyonun yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Fenerbahçe - Panathinaikos
Olimpiakos - Monaco
Turnuvada 3.’lük maçı ve büyük final ise 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Müsabakaların saat bilgisi organizasyon tarafından henüz paylaşılmadı.
GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU YİNE SAHNEDE
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos, bu yıl da final yolculuğuna devam ediyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe dördüncü olmuştu. Bu sezon Final Four’da geçen yıldan üç takım yer alıyor: Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos.
Real Madrid ise bu yıl dörtlü finallerde yer almayan tek ekip oldu.