Euroleague'de devlerin gecesi! Bayern Münih, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa EuroLeague'de 7. hafta mücadelesi, nefes kesecek bir maça sahne oluyor. Ligde oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 19. sırada yer alan Bayern Münih, evinde alacağı bir galibiyetle kötü gidişata 'dur' demek ve moral bulmak istiyor. Ancak Alman ekibinin işi hiç kolay değil. Son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Bayern'in karşısında, 6 maçta 3 galibiyetle 10. sırada yer alan ve son 5 maçının 4'ünü kazanan formda Real Madrid var.

İspanyol ekibi, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, SAP Garden'daki basketbolseverleri müthiş bir taktik savaş ve yüksek tempo bekliyor.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol şölenini kaçırmak istemeyen sporseverler için maçın yayın bilgileri de netleşti.

Karşılaşma bugün saat 22.00'da S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.