Euroleague'de devlerin gecesi! Bayern Münih, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla sürüyor! Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bayern Münih, kendi sahası SAP Garden'da, son 5 maçta 4 galibiyet alarak formda olduğunu kanıtlayan İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor.

Avrupa EuroLeague'de 7. hafta mücadelesi, nefes kesecek bir maça sahne oluyor. Ligde oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 19. sırada yer alan Bayern Münih, evinde alacağı bir galibiyetle kötü gidişata 'dur' demek ve moral bulmak istiyor. Ancak Alman ekibinin işi hiç kolay değil. Son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Bayern'in karşısında, 6 maçta 3 galibiyetle 10. sırada yer alan ve son 5 maçının 4'ünü kazanan formda Real Madrid var.

İspanyol ekibi, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, SAP Garden'daki basketbolseverleri müthiş bir taktik savaş ve yüksek tempo bekliyor.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol şölenini kaçırmak istemeyen sporseverler için maçın yayın bilgileri de netleşti.

Karşılaşma bugün saat 22.00'da S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

