Euroleague’de İsrail kararı tartışma yarattı! Fenerbahçe Beko ve A. Efes’ten ortak açıklama

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Euroleague yönetiminin İsrail takımlarının 1 Aralık 2025’ten itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynamasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Euroleague’de İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynamasına yönelik iddialarla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

İki kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Euroleague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.

21 Ekim 2025 tarihinde Euroleague yönetimi tarafından gayri resmî olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantının ardından Euroleague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Euroleague CEO’su Paulius Motiejunas’ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır.

A. Efes Spor Kulübü ve Fenerbahçe Beko, konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla paylaşmıştır.
Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Euroleague yönetimiyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko euroleague
