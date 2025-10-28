EuroLeague'de nefesler tutuldu! Fenerbahçe Beko Valencia deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Roig Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın da son 5 maçlık form grafikleri mücadeleyi daha da heyecanlı kılıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 5 maçının 4'ünü kazanarak yakaladığı güçlü bir ivmeyle İspanya'ya gidiyor. Ev sahibi Valencia ise son 5 maçında 3 galibiyet alarak ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu gösterdi.

PEKİ, MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol severlerin merakla beklediği bu zorlu Avrupa mücadelesinin yayın bilgileri de belli oldu.

Karşılaşma bugün saat 23.00'da S Sport | S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.