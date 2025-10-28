EuroLeague'de nefesler tutuldu! Fenerbahçe Beko Valencia deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligin zorlu ekiplerinden İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk oluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
EuroLeague'de nefesler tutuldu! Fenerbahçe Beko Valencia deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Roig Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın da son 5 maçlık form grafikleri mücadeleyi daha da heyecanlı kılıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 5 maçının 4'ünü kazanarak yakaladığı güçlü bir ivmeyle İspanya'ya gidiyor. Ev sahibi Valencia ise son 5 maçında 3 galibiyet alarak ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu gösterdi.

PEKİ, MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol severlerin merakla beklediği bu zorlu Avrupa mücadelesinin yayın bilgileri de belli oldu.

Karşılaşma bugün saat 23.00'da S Sport | S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! 45 il ve 110 ilçe büyük deprem riski altındaTürkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! 45 il ve 110 ilçe büyük deprem riski altındaGündem
Savcıyı makamında tehdit davasında ortalık karıştı! 5 sanığın tahliyesine Başsavcılık'tan ve avukatlardan çifte itirazSavcıyı makamında tehdit davasında ortalık karıştı! 5 sanığın tahliyesine Başsavcılık'tan ve avukatlardan çifte itirazGündem
basketbol fenerbahçe Valencia
Günün Manşetleri
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Erdoğan'dan seri üretim müjdesi
Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor!
Bakan Bolat'tan rekor müjdesi!
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel davasında üçüncü duruşma
Balıkesir’de deprem oldu!
"İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Çok Okunanlar
Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi!
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Altın resmen eriyor! Altın resmen eriyor!
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi
2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı! 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı!