EuroLeague'de Türk derbisi zamanı! Devlerin randevusu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi EuroLeague'de nefesler tutuldu! İki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ligde kritik bir virajda karşı karşıya geliyor.

Sezona istedikleri gibi başlayamayan iki takımın da ligde 5 maçta 2 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Beko 14. sırada, Anadolu Efes ise 15. sırada yer alıyor.

Her iki ekip de son 5 resmi maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak benzer bir form grafiği çizdi. Bu derbi, iki takım için de yeniden bir galibiyet serisi başlatmak adına büyük önem taşıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev Türk derbisi, bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

basketbol anadolu efes fenerbahçe
