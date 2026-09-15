EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var

Euroleague'de 2026-27 sezonunda mücadele edecek oyuncular arasında en yüksek maaşı kimlerin alacağı ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 1


1. Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv)

6.5 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 2

2. Nigel Hayes-Davis (Panathinaikos)

5.8 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 3

3. Kendrick Nunn (Panathinaikos)

5.2 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 4

4. Guerschon Yabusele (Panathinaikos)

4.6 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 5

5. Sasha Vezenkov (Olympiakos)

4.3 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 6

6. Elijah Bryant (Hapoel Tel Aviv)

3.5 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 7

7. Sylvain Francisco (Panathinaikos)

3.5 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 8

8. Mfiondu Kabengele (Dubai Basketbol)

3.5 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 9

9. Edy Tavares (Real Madrid)

3.5 Milyon Dolar

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EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var - Resim: 10

10. Mike James (Anadolu Efes)

3.5 Milyon Dolar

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