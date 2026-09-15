EuroLeague'in maaş listesi dudak uçuklattı! İlk 10'da Türkiye'den de bir isim var
Euroleague'de 2026-27 sezonunda mücadele edecek oyuncular arasında en yüksek maaşı kimlerin alacağı ortaya çıktı.
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1. Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv)
6.5 Milyon Dolar
2. Nigel Hayes-Davis (Panathinaikos)
5.8 Milyon Dolar
3. Kendrick Nunn (Panathinaikos)
5.2 Milyon Dolar
4. Guerschon Yabusele (Panathinaikos)
4.6 Milyon Dolar
5. Sasha Vezenkov (Olympiakos)
4.3 Milyon Dolar
6. Elijah Bryant (Hapoel Tel Aviv)
3.5 Milyon Dolar
7. Sylvain Francisco (Panathinaikos)
3.5 Milyon Dolar
8. Mfiondu Kabengele (Dubai Basketbol)
3.5 Milyon Dolar
9. Edy Tavares (Real Madrid)
3.5 Milyon Dolar
10. Mike James (Anadolu Efes)
3.5 Milyon Dolar