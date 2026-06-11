Evde, işte, yolda... 2026 FIFA Dünya Kupası YouTube'dan nasıl izlenir?

Televizyon başına çakılıp kalmak istemeyen, maçı cebinde, tabletinde ya da bilgisayarında her an yanında taşımak isteyenler için YouTube, adeta devasa bir dijital stadyum hizmeti sunuyor. Peki, nefesleri kesecek bu futbol festivalinde tribün coşkusunu dijital platform üzerinden nasıl yaşayacağız?

İLK 10 DAKİKA ÜCRETSİZ YAYIN

FIFA’nın resmi yayın ortakları olan BBC, Fox Sports ve Telemundo gibi dev kanallar, her maçın ilk 10 dakikasını kendi YouTube kanalları üzerinden canlı ve tamamen ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maçın atmosferine girmek ve başlama vuruşunun heyecanına ortak olmak için harika bir fırsat.

Dünyanın bazı bölgelerindeki taraftarlar, bu dijital şölende ekstra ayrıcalıklara sahip. Brezilya'daki futbolseverler, turnuvadaki tüm maçları CazéTV üzerinden tamamen ücretsiz izleme şansını yakalıyor. Portekiz'deki taraftarlar ise LiveModeTV kanalı aracılığıyla kendi milli takımlarının tüm maçlarını hiçbir ücret ödemeden takip edebilecek.

''ÇOKLU EKRAN'' DEVREDE

Özellikle grup aşamalarının en büyük sendromu olan "Aynı anda iki maç var, hangisini izlesem?" sorusu tarih oluyor. YouTube TV ve Primetime Channels tarafından sunulan yenilikçi çoklu ekran (multiview) özelliği sayesinde, ekranınızı bölerek aynı anda birden fazla maçı canlı izleyebilirsiniz.

SHORTS VE ÖZEL ÖZETLER

Gündelik koşuşturmaca içinde maçı kaçırırsanız hiç canınızı sıkmayın. Ağları sarsan harika goller, direkten dönen nefes kesici şutlar, kaçan penaltılar ve sahadaki en heyecanlı anlar hızla YouTube'a düşecek. Özel olarak hazırlanan maç özetleri ve saniyeler içinde tüketebileceğiniz YouTube Shorts videoları ile turnuvanın en çok konuşulan anlarına anında hakim olunabilecek.