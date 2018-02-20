İngiliz ekibi, Senegalli futbolcunun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.



İki yıl önce Aston Villa'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



Everton'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.