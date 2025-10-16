Evinde ölü bulunmuştu: Boksun efsanesi Ricky Hatton’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İngiliz boks tarihinin efsane ismi Ricky Hatton’ın ölüm nedeni belli oldu. 46 yaşındaki eski dünya şampiyonunun, evinde menajeri tarafından hareketsiz halde bulunduğu açıklandı. Adli tıp yetkilisi Alison Mutch, Hatton’ın intihar ettiğini doğruladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evinde ölü bulunmuştu: Boksun efsanesi Ricky Hatton’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Yayınlanma:

İngiltere’nin unutulmaz boksörlerinden Ricky Hatton’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Güney Manchester Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda, Hatton’ın intihar ettiği belirlendi.

Sky Sports'a göre, adli tıp görevlisi Alison Mutch, perşembe sabahı yapılan duruşmada, 46 yaşındaki Hatton’ın yatak odasında hareketsiz halde bulunduğunu ve ölümün ardından yapılan incelemelerde intihar bulgularına rastlandığını açıkladı.

“YATAK ODASINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU”

Soruşturmada, Hatton’ın 14 Eylül sabahı menajeri ve yakın dostu Paul Speak tarafından yatak odasında hareketsiz şekilde bulunduğu bilgisi yer aldı. Polis memuru Alison Catlow, mahkemede olayın ayrıntılarını paylaştı.

Hatton’ın ailesinin ifadelerine göre, efsane boksör 12 Eylül’de son kez görüldü ve o gün “iyi” görünüyordu. Ancak ertesi gün katılması gereken bir etkinliğe gitmeyince yakın çevresi endişelendi.
14 Eylül sabahı menajeri Speak, Hatton’ı Dubai’de düzenlenecek geri dönüş maçını duyuracağı basın toplantısına götürmek üzere evine geldiğinde, ünlü sporcunun tepkisiz halde olduğunu fark etti.

Efsane boksörün cenazesi, 12 Ekim Cuma günü Manchester Katedrali’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İzmir’de ulaşım ücretlerine zam geldiİzmir’de ulaşım ücretlerine zam geldiYurt
Kalp krizi geçirmişti... Fatih Ürek entübe edildiKalp krizi geçirmişti... Fatih Ürek entübe edildiGündem
boksör
Günün Manşetleri
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Change araç çetelerine büyük darbe!
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
İran karşıtı rapora Vatan Partisi'nden sert tepki!
Çok Okunanlar
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar 750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Yağmur geliyor, hazırlıklı olun!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Akaryakıtta nefes aldıran haber! Akaryakıtta nefes aldıran haber!