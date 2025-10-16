Evinde ölü bulunmuştu: Boksun efsanesi Ricky Hatton’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İngiltere’nin unutulmaz boksörlerinden Ricky Hatton’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Güney Manchester Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda, Hatton’ın intihar ettiği belirlendi.

Sky Sports'a göre, adli tıp görevlisi Alison Mutch, perşembe sabahı yapılan duruşmada, 46 yaşındaki Hatton’ın yatak odasında hareketsiz halde bulunduğunu ve ölümün ardından yapılan incelemelerde intihar bulgularına rastlandığını açıkladı.

“YATAK ODASINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU”

Soruşturmada, Hatton’ın 14 Eylül sabahı menajeri ve yakın dostu Paul Speak tarafından yatak odasında hareketsiz şekilde bulunduğu bilgisi yer aldı. Polis memuru Alison Catlow, mahkemede olayın ayrıntılarını paylaştı.

Hatton’ın ailesinin ifadelerine göre, efsane boksör 12 Eylül’de son kez görüldü ve o gün “iyi” görünüyordu. Ancak ertesi gün katılması gereken bir etkinliğe gitmeyince yakın çevresi endişelendi.

14 Eylül sabahı menajeri Speak, Hatton’ı Dubai’de düzenlenecek geri dönüş maçını duyuracağı basın toplantısına götürmek üzere evine geldiğinde, ünlü sporcunun tepkisiz halde olduğunu fark etti.

Efsane boksörün cenazesi, 12 Ekim Cuma günü Manchester Katedrali’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.