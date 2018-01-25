Sarı-siyahlıların, kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Doria İstanbul'a geldi

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardığı Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkan Aziz Yalçınkaya, genel sekreter Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik ve bir grup taraftar karşıladı.



Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.