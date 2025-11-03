Eyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, "altın" değerinde bir 3 puan mücadelesiyle başlıyor. Ligde zor günler geçiren iki ekip, Eyüpspor ve Antalyaspor, kozlarını İstanbul'da paylaşıyor. 10 maçta topladığı 8 puanla 17. sırada, düşme hattında bulunan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak bu bölgeden kurtulmak istiyor. Ancak ev sahibinin formu hiç iç açıcı değil; son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar.

Rakip Antalyaspor'da ise kriz daha da derin. Ligde oynadığı son 4 maçın tamamını kaybeden Akdeniz ekibi, 10 puanda kalarak 14. sıraya kadar geriledi. Kupada aldıkları galibiyetle moral bulsalar da, ligdeki bu kâbusu bitirmek zorundalar. Bu maç, iki takım için de bir "kader maçı" niteliğinde.

EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik 90 dakikanın yayın bilgileri de belli oldu.

Maç saat 20:00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: M. Felipe, Calegari, Robin, N. Mujakic, Umut, Kerem Demirbay, M. Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, M. Thiam.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, L. Giannetti, G. Dzhikiya, Samet, D. Saric, J. Ceesay, Abdülkadir Ömür, S. van de Streek, R. Safuri, Y. Boli.