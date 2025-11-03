Eyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir maça sahne oluyor! Ligde 17. sırada yer alan Eyüpspor, 14. sıradaki Antalyaspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, "altın" değerinde bir 3 puan mücadelesiyle başlıyor. Ligde zor günler geçiren iki ekip, Eyüpspor ve Antalyaspor, kozlarını İstanbul'da paylaşıyor. 10 maçta topladığı 8 puanla 17. sırada, düşme hattında bulunan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak bu bölgeden kurtulmak istiyor. Ancak ev sahibinin formu hiç iç açıcı değil; son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar.

Rakip Antalyaspor'da ise kriz daha da derin. Ligde oynadığı son 4 maçın tamamını kaybeden Akdeniz ekibi, 10 puanda kalarak 14. sıraya kadar geriledi. Kupada aldıkları galibiyetle moral bulsalar da, ligdeki bu kâbusu bitirmek zorundalar. Bu maç, iki takım için de bir "kader maçı" niteliğinde.

EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik 90 dakikanın yayın bilgileri de belli oldu.

Maç saat 20:00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN  SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

İLK 11'LER

Eyüpspor: M. Felipe, Calegari, Robin, N. Mujakic, Umut, Kerem Demirbay, M. Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, M. Thiam.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, L. Giannetti, G. Dzhikiya, Samet, D. Saric, J. Ceesay, Abdülkadir Ömür, S. van de Streek, R. Safuri, Y. Boli.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatıUsta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatıKültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduGündem
eyüpspor antalyaspor
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
59 ilde 'siber kalkan' operasyonu
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
“İngiliz Kemal” hakkındaki rapor gün yüzüne çıktı
Çok Okunanlar
4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta! 4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta!
Çin'in o kararı fiyatları düşürdü Çin'in o kararı fiyatları düşürdü
Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi? Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi?
Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı! Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı!
Bahar havası aldatmasın! Bahar havası aldatmasın!