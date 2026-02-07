Eyüpspor - Başakşehir maçı canlı izle Eyüpspor - Başakşehir maçı hangi kanalda
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında RAMS Başakşehir, yarın ikas Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati, canlı yayın izleme olanağı ve hakemi belli oldu.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın ikas Eyüpspor’a konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Başakşehir, Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Ligde son 3 deplasman maçını kazanan RAMS Başakşehir, Eyüpspor karşısında dış sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, 21. haftaya 30 puanla ve averajla 6. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.