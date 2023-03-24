Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

# eyüpspor # Çaykur Rizespor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 26 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 28. haftasındaki Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.