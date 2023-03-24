Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.