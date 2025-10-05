Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi bitti! Yönetim istifayı kabul etti

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, kötü gidişin ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdı. Şahin’in istifası, yönetim kurulunun kararıyla kabul edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi bitti! Yönetim istifayı kabul etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı ekip, yaptığı resmi açıklamayla tecrübeli çalıştırıcının görevinden ayrıldığını kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

8 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Selçuk Şahin, Eyüpspor’un başında ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte eflatun-sarılı ekip, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Takımın özellikle son haftalarda sergilediği düşük performans, yönetim ve taraftar arasında eleştirilere neden olmuştu.

Son olarak Kocaelispor deplasmanında 1-0 mağlup olan Eyüpspor, milli maç arasına 5 puanla, averaj farkıyla 16. sırada girdi.

Kocaelispor yenilgisinin ardından teknik heyetle yapılan toplantıda, Selçuk Şahin’in istifa talebini yönetime ilettiği öğrenildi. Yönetim kurulu da yapılan değerlendirmenin ardından istifayı kabul etti.

Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi bitti! Yönetim istifayı kabul etti - Resim : 1

selçuk şahin eyüpspor
