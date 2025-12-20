Eyüpspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

Eyüpspor, Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Kulübün mesajı kısa sürede dikkat çekti.

Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe’yi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk etmeye hazırlanıyor. Saat 17.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde Eyüpspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Eyüpspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım - Resim : 1

Eyüpspor’un paylaşımında ilk olarak, “Yarın Fenerbahçe’yi yenersek ne olur?” sorusu soruldu. Bu soruya verilen cevaplarda, özellikle Galatasaray göndermeleri dikkat çekti. Paylaşımda yer alan ifadelerde, “Galatasaray’ın arka bahçesi nasıl oynadı ama… Üzmez, Galatasaray’ını yener tabii. Galatasaray şampiyon olsun diye oynadılar” şeklindeki yorumlara yer verildi.

Eyüpspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım - Resim : 2

Kulüp, aynı kurguyu bu kez mağlubiyet senaryosu üzerinden sürdürdü. “Peki yarın yenilirsek ne olur?” sorusuna verilen cevaplarda ise bu kez Fenerbahçe’ye yönelik benzer ithamların gündeme geleceği vurgulandı. Paylaşımda, “Tamam anladık, üzmedin Fenerini. Maça kaça sattınız siz? Yatacağınız belliydi Fenerinize” ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor’un paylaşımında, hangi sonucun alınırsa alınsın maçların ardından benzer suçlamaların ve tartışmaların yapılacağına dikkat çekildi. Kulüp, bu tartışmalara yönelik mesajını ise paylaşımın sonunda net bir şekilde verdi.

Paylaşım, şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Merak etme büyük Eyüpspor taraftarı! Yarın yensen de yenilsen de her zamanki gibi sahada kulübü için, başkanı için onuruyla mücadele eden bir takım olacak.”

Maç öncesinde yapılan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı ve çok sayıda yorum yapıldı.

eyüpspor fenerbahçe
