Fabian Caballero 46 yaşında hayatını kaybetti!

1998 yılında Arsene Wenger'in transferiyle Arsenal'a katılan Caballero, 'Topçular' formasıyla yalnızca üç maçta görev alabilmişti. Kariyeri boyunca Nicolas Anelka, Nwankwo Kanu ve Dennis Bergkamp gibi yıldız oyuncuların gerisinde kalmıştı. Ardından Paraguay'a dönerek Atletico Tembetary takımında forma giymeye başladı.

İngiltere’ye geri dönen Caballero, İskoçya'nın Dundee takımına transfer oldu. Burada geçirdiği beş sezon boyunca taraftarların sevgilisi haline geldi. Özellikle 2003 yılında Rangers’a karşı kaybettikleri İskoçya Kupası finalinde kazandığı ikincilik madalyası, Dundee tarihine adını yazdırmasını sağladı.

Dundee Kulübü, Caballero’nun vefatını duyururken, “Dundee Futbol Kulübü olarak eski oyuncumuz Fabian Caballero’nun kaybını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Fabian, 2000 yılında aramıza katıldığında kısa sürede taraftarların gözdesi olmayı başarmıştı. Onu her zaman özlemle anacağız” şeklinde açıklamada bulundu.