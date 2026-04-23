Fabrizio Romano duyurdu: Arda Güler sezonu kapattı!
İspanya La Liga devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Arka adalesindeki zedelenme nedeniyle mevcut sezonu kapatan oyuncu, tedavisine ve 2026 Dünya Kupası'na odaklanacak.
İspanyol ekibi, oyuncunun antrenman ve maç takvimi sürecinde yaşadığı problem üzerine detaylı tıbbi kontrollerin tamamlandığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi." denildi.
ROMANO DUYURDU: SEZONU KAPATTI!
Spor gazetecisi Fabrizio Romano, Arda Güler'in arka adalesindeki zedelenme sebebiyle sezonu kapattığını aktardı.
Yaşanan bu gelişme sonrasında sağlık heyeti gözetiminde rehabilitasyon programına başlanan milli oyuncumuz, sahalara dönüş planlamasını ileri bir tarihe taşıdı.
Arda Güler, fiziksel olarak tamamen iyileşerek 2026 Dünya Kupası’na dönmeye odaklanacak.