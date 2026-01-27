Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor!

BİR DÖNEMİN REKOR TRANSFERİ

Kariyerinde önemli bir bonservis geçmişi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için PSG, 2023 yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt’a 95 milyon euro ödemişti. Bir dönem piyasa değeri 80 milyon euroya kadar yükselen Kolo Muani’nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyelerinde bulunuyor.