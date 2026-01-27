Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor!
Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Premier Lig’de kiralık olarak forma giyen Fransız golcü için düğmeye bastı. Juventus’un da devrede olduğu transferde sarı-lacivertlileri bekleyen bir engel bulunuyor.
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, rotasını İngiltere’ye çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetimin, bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) bulunan ve halihazırda Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani’yi transfer gündemine aldığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin, Fransız santrforun transferi için ilk girişimlere başladığı iddia edildi.
JUVENTUS DA DEVREDE
Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, transfer yarışında Fenerbahçe yalnız değil. En-Nesyri transferinden istediği sonucu alamayan İtalyan devi Juventus’un da Kolo Muani ile yakından ilgilendiği kaydedildi.
Ancak transferin önünde İngiltere kaynaklı bir engel bulunuyor.
Tottenham yönetiminin, oyuncunun kiralık sözleşmesinin devre arasında feshedilmesine şu aşamada olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.
BİR DÖNEMİN REKOR TRANSFERİ
Kariyerinde önemli bir bonservis geçmişi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için PSG, 2023 yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt’a 95 milyon euro ödemişti. Bir dönem piyasa değeri 80 milyon euroya kadar yükselen Kolo Muani’nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyelerinde bulunuyor.
Bu sezon Tottenham formasıyla 23 resmi maça çıkan Fransız golcü, takımı adına 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.