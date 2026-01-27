Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor!

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Premier Lig’de kiralık olarak forma giyen Fransız golcü için düğmeye bastı. Juventus’un da devrede olduğu transferde sarı-lacivertlileri bekleyen bir engel bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 1

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

1 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 2

Sarı-lacivertli yönetimin, bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) bulunan ve halihazırda Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani’yi transfer gündemine aldığı belirtildi.

2 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 3

Fenerbahçe’nin, Fransız santrforun transferi için ilk girişimlere başladığı iddia edildi.

3 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 4

JUVENTUS DA DEVREDE

Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, transfer yarışında Fenerbahçe yalnız değil. En-Nesyri transferinden istediği sonucu alamayan İtalyan devi Juventus’un da Kolo Muani ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

4 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 5

Ancak transferin önünde İngiltere kaynaklı bir engel bulunuyor.

5 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 6

Tottenham yönetiminin, oyuncunun kiralık sözleşmesinin devre arasında feshedilmesine şu aşamada olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.

6 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 7

BİR DÖNEMİN REKOR TRANSFERİ

Kariyerinde önemli bir bonservis geçmişi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için PSG, 2023 yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt’a 95 milyon euro ödemişti. Bir dönem piyasa değeri 80 milyon euroya kadar yükselen Kolo Muani’nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyelerinde bulunuyor.

7 8
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe ve Juventus o isim için kapışıyor! - Resim: 8

Bu sezon Tottenham formasıyla 23 resmi maça çıkan Fransız golcü, takımı adına 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

8 8
fenerbahçe transfer Tottenham juventus