Fabrizio Romano duyurdu! Galatasaray Rafael Leão transferini bitiriyor mu?
İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Rafael Leão transferinde kulüpten kulübe 45 milyon euroluk anlaşmada son aşamaya gelindiğini duyurdu.
Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Rafael Leão için kulüpten kulübe 45 milyon euroluk anlaşmaya son aşamada yaklaştığını ve detayların görüşüldüğünü duyurdu.
Romano, kişisel şartlar konusunda da anlaşmaya varılması gerektiğini, kampla görüşmelerin sürdüğünü belirterek Galatasaray'ın anlaşmayı tamamlamak için baskı yaptığını aktardı.
Konuya ilişkin basına yansıyan bilgilere göre, Galatasaray'ın Rafael Leão transferi için Milan'a 45 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslardan oluşan yeni ve resmi bir teklif sunduğu öne sürülüyor.
Daha önce Galatasaray'ın teklifinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu, Milan'ın beklentisinin ise 50 milyon euro civarında bulunduğu aktarılmıştı.
Yapılan 45 milyon euroluk yeni "paket teklif" ile aradaki farkın ciddi oranda kapandığı ve kulüpler düzeyindeki transfer görüşmelerinin yeni bir aşamaya geçtiği ifade ediliyor.
Yabancı kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 27 yaşındaki Portekizli yıldızın Milan'dan ayrılması durumunda tercihini yalnızca Galatasaray'dan yana kullanacağını İtalyan kulübüne bildirdiği öne sürülüyor.
Galatasaray yönetiminin Leão'ya yıllık 12 milyon euro garanti ücret teklif ettiği ve bireysel şartlarda tarafların büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Transferde Aston Villa'nın da devrede olduğu konuşulsa da oyuncunun isteği ve yapılan yüksek teklifin Galatasaray'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.