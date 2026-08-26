Fabrizio Romano duyurdu! Galatasaray Rafael Leão transferini bitiriyor mu?

Galatasaray yönetiminin Leão'ya yıllık 12 milyon euro garanti ücret teklif ettiği ve bireysel şartlarda tarafların büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Transferde Aston Villa'nın da devrede olduğu konuşulsa da oyuncunun isteği ve yapılan yüksek teklifin Galatasaray'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.