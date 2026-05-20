Fabrizio Romano duyurdu: İtalyan devinden tazminatsız ayrılıyor! Yeni adresi Fenerbahçe mi olacak?
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'e sezon sonunda görevinden ayrılma kararını ilettiği öne sürüldü. 56 yaşındaki çalıştırıcının ismi, İtalya Milli Takımı ve seçime hazırlanan Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan teknik adam, mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Napoli'den ayrılacak.
Gerçekleşecek bu ayrılık sürecinde Conte'ye herhangi bir tazminat ödenmeyecek. İtalya'daki görevini bırakmaya hazırlanan deneyimli çalıştırıcının şu ana kadar herhangi bir kulüp veya federasyonla resmi bir anlaşma sağlamadığı ifade edildi.
MİLAN MAÇININ ARDINDAN MİLLİ TAKIM İÇİN AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI
Conte'nin adı son haftalarda İtalya Milli Futbol Takımı ile sıkça yan yana geliyordu. İtalyan teknik adam da bu ihtimali tamamen reddetmeyen tavrıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz nisan ayında Milan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası milli takım iddiaları sorulduğunda sürece ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Eğer İtalya Futbol Federasyonu Başkanı olsaydım, ben de bunu düşünürdüm"
FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARIYLA TEMAS KURULDU
İtalya'daki tüm bu gelişmelerin ardından Türk basınında yer alan haberler, Conte'nin adını Fenerbahçe gündemine taşıdı. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör adayları arasında Conte'nin de bulunduğu öne sürüldü.
Kulüpteki başkan adaylarının İtalyan çalıştırıcıyla temas halinde olduğu ve seçime kısa bir süre kala bu görüşmelerde somut gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.
ŞAMPİYONLUKTAN 13 PUAN GERİYE DÜŞTÜ
Napoli'nin başına 2024 yazında geçen Antonio Conte, geride kalan görev süresince maç başına 1.98 puan ortalaması yakaladı.
Geçtiğimiz sezon takımıyla hem Serie A şampiyonluğu hem de İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan başarılı çalıştırıcı, bu sezon ise zirve yarışında yara aldı. Serie A mücadelesinde Inter, Napoli'nin önüne geçti. Ligin bitimine sadece bir hafta kala Napoli, lider Inter'in 13 puan gerisinde kaldı.