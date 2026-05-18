Fabrizio Romano duyurdu! Jose Mourinho Real Madrid’e geri dönüyor: İşte atacağı imzanın detayları...
Dünya futbolunu sarsacak son dakika gelişmesi duyuruldu! Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'ya göre, José Mourinho, eski takımı Real Madrid'e geri dönüyor.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Real Madrid yönetimi ve deneyimli çalıştırıcı arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Başlangıç planı olarak Mourinho ile iki yıllık bir sözleşme imzalanması öngörülüyor.
Evrakların hazırlanmasının ardından resmi imzaların atılması planlanıyor.
MADRİD'E NE ZAMAN GİDECEK?
José Mourinho'nun, Real Madrid'in Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İspanya'nın başkenti Madrid'e seyahat etmesi ve takımın başına resmen geçmesi bekleniyor.
"THE SPECIAL ONE IS BACK"
Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve bu süreçte La Liga şampiyonluğu ile Kral Kupası sevinci yaşayan "The Special One" (Özel Biri) lakaplı Mourinho'nun Santiago Bernabéu'ya dönüşü, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.