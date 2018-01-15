Denizlispor Teknik Direktörü Erginer: "Adanaspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz"

TFF 1. Lig'in 18. haftasında 22 Ocak Pazartesi günü Adanaspor ile karşılaşacak Denizlispor'un teknik direktörü Reha Erginer, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



Yeşil-siyahlılar, Adanaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erginer, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.



Ligin ilk yarısını istedikleri pozisyonda bitiremediklerini ve ikinci yarının hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Erginer, "İkinci yarı farklı bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz. Öncelikli amacımız bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkmak. Bu yüzden Adanaspor maçı camiamız için çok önemli. Adanaspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Erginer, takımda eksikler olduğunu ve Adanaspor maçına kadar kadroyu tamamlamak istediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Maçlar başlayana kadar kadroyu tamamlamayı amaçlıyoruz. Devre arası transferleri zor oluyor ve fiyatlar yüksek. Kaliteli oyuncu bulmak zor. Toparlanmayı hemen sağlayamadık. Kadromuza birkaç oyuncu daha dahil edeceğiz."