Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Fas, Hollanda'yı seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Afrika temsilcisi turnuvada yoluna devam ederken, Hollanda kupaya veda etti.
Monterrey Stadyumu, 2026 Dünya Kupası son 32 turu kapsamında Hollanda ile Fas arasındaki zorlu mücadeleye ev sahipliği yaptı.
Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da rakip fileleri havalandıramadı ve müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda eşitliği bozan taraf Hollanda oldu. 72. dakikada Cody Gakpo'nun kaydettiği golle Hollanda skoru 1-0'a getirdi. Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı futbolcu, topu ağlara göndermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Kalesinde gördüğü golün ardından sahada oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Afrika ekibi, beraberlik için baskısını artırdı. Fas'ın aradığı gol 90+1. dakikada geldi. Issa Diop, kaydettiği kafa golüyle skora dengeyi getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı.
Karşılaşmanın 120 dakikalık uzatma bölümünde de 1-1'lik eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı noktasında Hollanda'ya 3-2'lik üstünlük sağlayan Fas, adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda ise bu sonucun ardından turnuvadan elendi.
Hollanda engelini penaltı atışlarıyla aşan Fas'ın bir sonraki turdaki rakibi belli oldu.
Son 16 turuna yükselmeyi başaran Fas, bu aşamada Kanada ile eşleşti ve önümüzdeki günlerde Kanada ile karşı karşıya gelecek.