Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Fas, Hollanda'yı seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Afrika temsilcisi turnuvada yoluna devam ederken, Hollanda kupaya veda etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 1

Monterrey Stadyumu, 2026 Dünya Kupası son 32 turu kapsamında Hollanda ile Fas arasındaki zorlu mücadeleye ev sahipliği yaptı.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 2

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da rakip fileleri havalandıramadı ve müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 3

İkinci yarıda eşitliği bozan taraf Hollanda oldu. 72. dakikada Cody Gakpo'nun kaydettiği golle Hollanda skoru 1-0'a getirdi. Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı futbolcu, topu ağlara göndermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 4

Kalesinde gördüğü golün ardından sahada oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Afrika ekibi, beraberlik için baskısını artırdı. Fas'ın aradığı gol 90+1. dakikada geldi. Issa Diop, kaydettiği kafa golüyle skora dengeyi getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 5

Karşılaşmanın 120 dakikalık uzatma bölümünde de 1-1'lik eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 6

Penaltı noktasında Hollanda'ya 3-2'lik üstünlük sağlayan Fas, adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda ise bu sonucun ardından turnuvadan elendi.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 7

Hollanda engelini penaltı atışlarıyla aşan Fas'ın bir sonraki turdaki rakibi belli oldu.

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Fas son 16’da! Hollanda 2026 Dünya Kupası’na penaltılarla veda etti - Resim: 8

Son 16 turuna yükselmeyi başaran Fas, bu aşamada Kanada ile eşleşti ve önümüzdeki günlerde Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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Fas Hollanda dünya kupası