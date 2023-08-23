Faslı Youssef 12 yaşında Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

Faslı 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, babasıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda zirve yapmayı başardı.Fas'ın Marakeş şehrinde yaşayan Tazi, 4 yaşından bu yana dağa tırmanma sporuyla ilgileniyor.

Faslı Youssef 12 yaşında Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Faslı Youssef 12 yaşında Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
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Faslı 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, babasıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda zirve yapmayı başardı.

FASLI YOUSSEF 12 YAŞINDA AĞRI DAĞI'NDA ZİRVE YAPTI

Fas'ın Marakeş şehrinde yaşayan Tazi, 4 yaşından bu yana dağa tırmanma sporuyla ilgileniyor.

Faslı Youssef 12 yaşında Ağrı Dağı'nda zirve yaptı - Resim : 1

Babasıyla ülkelerinden uçakla İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Tazi, burada yerel rehberler eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı.

Soğuk havaya ve oksijen eksikliğine dayanan Tazi, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na 5 günde zirve yaptı.

Youssef Al-Tazi, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Türkiye'ye Ağrı Dağı'na çıkmak için geldim. Dağa çıkarken zorlanmadım fakat zirveye çıkarken biraz üşüdüm. Her şeye rağmen zirve yaptığım için çok mutluyum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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