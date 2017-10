Fatih Altaylı, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

“Pazar günü iyi bir maç izleyebiliriz. Galatasaray kaybetmemeye oynar. Aykut Kocaman da öyle yapacaktır. Oyuncular iyi oynamak isterse, G.Saray kazanır. Derbi öncesi beni en çok Tudor korkutuyor. Eğer doğru bir kadro kurar ve yanlış değişiklikler yapmazsa favori taraf Galatasaray.”



- Önce derbiden başlayalım. G.Saray zaten iyi yolda. F.Bahçe, Malatya maçında ilk kez iyi futbol oynadı. Pazar günü büyük buluşma. Size göre bu mücadele nasıl olacak? Klasik soru ama favori kim?



Türk spor basınının yanılgısı, tabii sizin de yanılgınız burada. Her iki takım da güzel futbol falan oynamadı. Güzel futbol oynamak başka bir şeydir, gücünü kullanıp yenmek ayrı bir şeydir. G.Saray da, F.Bahçe de güçlü ve yetenekli kadrolarının gücüyle kazandılar. F.Bahçe rakibinin maçın başındaki konsantrasyon eksikliğini iyi değerlendirdi. G.Saray’da ise futbolcular “Biraz oynayalım da şunları yenelim bari” dediler ve yendiler. Özellikle G.Saray’da taktik adına hiçbir şey yoktu. Yetenekli oyuncular, aralarında bir takım kurmuş oynuyorlar. Tudor’un katkısı iyi antrenman yaptırıp oyuncuları güçlü tutması dışında yok gibi. Mesela Rodrigues sakatlanıp çıkmasa G.Saray maçı alabilir miydi emin değilim. Maç sonrası spor sayfalarına baktığım zaman oyunculara verdiğiniz yıldızları görünce ben başka maç mı seyrettim duygusu geliyor insana.



Maçın en iyi adamı Selçuk’tu. Sizlerin beğenmediği Denayer çok çok iyiydi. Latovlevici’ye bol not vermişsiniz ama bence hiçbir şey yapmadı. Keza Belhanda sahada yok gibiydi. Pazar iyi bir maç izleyebiliriz. Her iki teknik direktör de birbirinden çekinecektir. G.Saray kaybetmemeye oynar. Aykut da öyle yapacaktır. Oyuncular iyi oynamak isterse, G.Saray kazanır. Tudor doğru kadro kurar ve yanlış değişiklikler yapmaz ise favori G.Saray’dır. Ancak ben G.Saray’ın temposunda bir düşüş görüyorum iki maçtır. F.Bahçe’de ise istikrarlı olmayan bir durum var. Ozan’ın forma girmesi F.Bahçe için iyi. Valbuena da iyi. Keyifli olabilir maç.



CİDDİ ŞÜPHELERİM VAR



- Tudor maçın altından kalkabilir mi?



Tudor’un bu derbinin altından kalkabileceğine dair çok ciddi şüphelerim var ama şunu biliyorum. Bu takım Tudor’suz bile bu derbinin altından kalkar. Ben haftalardır Rodrigues’siz oynamalı diyorum Galatasaray için. Bu maç için de bu fikrim değişmez. Derbi öncesi beni en çok korkutan Tudor zaten.



GOMİS MÜTHİŞ ‘PR’ USTASI



- Gomis gerçekten enteresan bir golcü. Bu oyuncu için sizin yorumunuz nedir?



İyi bir golcü müthiş bir PR ustası. İki maç gol atamayınca hemen basına haberler sızdırıyor. Fransa’dan antrenörünü getirdi, evde bile çalışıyor diye. Sözleri hep olumlu mesajlar içeriyor. İyi yani.



OZAN’I GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM



- Siz derbide en çok çekindiğiniz oyuncunun Ozan olduğunu söylediniz. Önce herkes şaka sandı. Ancak dün gördük ki Ozan takımın en iyisi ve bir yükseliş içinde. Bunu neye dayanarak söylemiştiniz?



Gözlerime... Ozan’ı izliyorum ve yükselişini görüyordum. Görmemek için ya önyargılı olmak gerek, ya da kör. Çok şükür gözlerim henüz görüyor. Ozan daha da iyi olacak gibime geliyor. Hala biraz kilo fazlası var ve bu, maç içindeki dayanıklılığını etkiliyor.



KOCAMAN ‘FARK AÇILMASIN’ PEŞİNDE



- Aykut hoca, Galatasaray maçına sizce hangi düşüncelerle çıkar? Stratejisi ne olur?



Dün okuduğum demeçlerine bakılırsa beraberlik istiyor. Fark açılmasın hesabı yapacak. Galatasaray’dan 4 puan alıp, Galatasaray’a 5 puan kaybettirmek istiyor. Kadıköy’de kazanırım nasıl olsa diyecektir.



SPORTİF KÂR HİKAYE PARA DERNEKTEN GELDİ



- Galatasaray mali açıdan çok kötüye gidecek dediniz ama Sportif A.Ş. 10 milyon TL kar etti. Bu da yanılgı değil mi?



Hayır değil. Hesap kitap bilmeyen Türk spor basını zannediyor ki, Sportif A.Ş. yönetimin büyük işler yapması sonucu kara geçildi. Hayır efendim öyle değil. Ben size anlatayım. SPK Galatasaray’da bir denetim yaptı geçmiş 6 yılı kapsayan. Bu denetim sonucunda bazı giderleri kabul etmedi ve dedi ki, “Bu giderleri ana ortak ödemeli”. Yani kim? Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Hemen hemen 70 milyon TL. Sportif A.Ş. bunu kulüpten alacak olarak kayda geçti. Yani kulüp, derneğe 70 küsur milyon TL borçlandı. Bu arada başta Bruma olmak üzere satılan futbolcuların henüz tahsil edilmemiş paraları da alacak olarak deftere geçti. Yaklaşık 60 milyon TL de oradan gelen para var. Yani 140 milyon TL girmiş göründü. Hadi futbolcu satışları gerçek gelir diyelim ama diğeri değil. Kulüp sermaye artışı için kullanacağı paranın 70 milyonunu kabul edilmeyen giderlerden dolayı Sportif’e verdi. Yani bir cepten çıktı, öbür cebe girdi. Sportif için iyi bir şey, kulüp içinse çok kötü bir şey. Ama asıl olarak bakarsanız, Sportif A.Ş. dönem faaliyetlerinden 60 milyon zararda. Oyuncu satışlarından gelen para da bir kerelik olduğu için, önümüzdeki dönemde 60 milyon daha eksik olacak. Zarar 120’ye çıkacak. Başkan da herkesi salak zannediyor ve “Gelirlerimiz arttı, kara geçtik” diyor. Dünyadan haberi olmayan Divan Kurulu da alkışlıyor.



KOÇ’A YAPILAN TERBİYESİZLİK



- F.Bahçe’de liste krizi yaşandı. Yönetim, Ali Koç’a hazirun listesini vermemiş...



Bu davranış tek kelimeyle terbiyesizlik. Ben size başından beri Aziz Yıldırım bırakmak istemiyor ve Ali Koç’a bu işi kolay kolay vermez demiyor muyum? Her türlü zorluğu çıkaracaklardır. Neymiş verilerin korunmasıymış. At yalanı, sevsinler inananı.



