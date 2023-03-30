Fatih Arda İpcioğlu final turuna kaldı

Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın son ayağında milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, final turuna yükseldi.

Fatih Arda İpcioğlu final turuna kaldı
Fatih Arda İpcioğlu final turuna kaldı / 2023
Son Güncelleme:

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica uçuş rampasındaki yarışmada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir elemelerde mücadele etti.

Fatih Arda 201 metrelik atlayışıyla adını final turuna yazdırdı. Elemeleri geçen milli sporcu, yarın final turunda yarışacak.

Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise elemelerdeki 185.5 metrelik atlayışıyla organizasyonu tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye kayak federasyonu # Fatih Arda İpçioğlu
Beşiktaş seyircisi stada alınmayacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı "Hamit Altıntop'un arkasındaki güç kim?"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman?
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (30 MART 2023)
5 "Altılı Masa alet olmayı, Cumhur İttifakı boyun eğmeyi seçti"