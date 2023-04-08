Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada bulunuyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak.