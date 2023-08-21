Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı.Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı
Son Güncelleme:

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

FATİH KARAGÜMRÜK, İTALYAN FUTBOLCU STEFANO STURARO'YU KADROSUNA KATTI

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı - Resim : 1

Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.

İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardıBeşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Öne Çıkanlar Erdoğan Macaristan'da böyle karşılandı! - Ulusal Kanal Erdoğan Macaristan'da böyle karşılandı! - Ulusal Kanal Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!