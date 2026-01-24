Fatih Karagümrük–Galatasaray maçı özetini izle Fatih Karagümrük–Galatasaray maç izle

Fatih Karagümrük Galatasaray CANLI İZLE! GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında heyecan dorukta! Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 20.00'da başlayan maçın canlı yayın bilgileri, beIN Sports izleme ekranı ve takımların ilk 11'leri haberimizde.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Galatasaray, zorlu deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Son 6 maçında bileği bükülmeyen ve 4 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, seriyi Olimpiyat'ta da sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise internette "Karagümrük Galatasaray maçı canlı izle" ve "GS maçı hangi kanalda?" aramalarını yapmaya başladı.

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan kritik müsabaka saat 20.00’de başladı. Hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Davide, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Larsson, Serginho, Barış, Tiago.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı. Mücadelede düdük Atilla Karaoğlan’da. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.