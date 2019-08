Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'la çok enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Kayserispor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Fatih Terim, izah etmesi çok zor bir maç oynadıklarını, bu karşılaşmayı tek başına futbolla açıklamanın yetersiz kalacağını belirtti.



Tüm bu yaşananların geçen senenin devamı olduğunu savunan Terim, "Esasında bunun için geçen seneye bakmak lazım. Bugün Galatasaray ile ilgili lehine bir şey var ise lütfen çıkıp söylesinler. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi iki hakem alındı. İş oradan başladı." dedi.



Terim, şunları kaydetti:

"İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını birgün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir ama siz bunu böyle hazırlarsanız. Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular. Galatasaray'ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlarsanız 'organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Herhalde benim amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında bütün olmak lazım. İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız. Bakın tüm maçlara. Bugün mesela maçta Galatasaray adına bir şey yok ama öyle bir şey var ki, emek boşa, bu kadar mesai, ömür tüketme, fedakarlık, mücadele boşa sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışılıyor."



Maçta savunma hatalarından kaynaklanan 2 gol yediklerini ifade eden Terim, şunları söyledi:

"Bugün çok güzel, çok enteresan maç oldu. Hiç pozisyon yokken kendi hatalarımızdan gol yedik. Kaybedebilirdik de. Kayserispor da kendinden beklendiğinden daha da iyi mücadele etti. Biz kazandık ama yine söylüyorum bu sene profesyonel hamleler görüyoruz. Oyunun taktik bölümüne gelince Diagne ilk yarı merkezde hareket adına bize katkı sağlayamayınca oyundan aldım. İki beki oyundan aldık. Ömer Bayram maçın iyilerindendi. Sonuçta Adem de iyi iş yaptı. Üç puan bizim için önemliydi. Çünkü puanlar telafi edilir ama oyun telafi edilmez. O yüzden oyunumuzun üstüne katarak devam etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de ihtiyacımız olacak. 3 puan adına çok sevinçliyim. Ümit’in atılması, tribündeki bazı antrenörlerimizin başına gelenler çok hoş değil."



"Büyük başarıların büyük takımları yenerek geldiğini bilen bir kulübüz"

Şampiyonlar Ligi kurasını da değerlendiren Terim, "İki tane 1 milyarlık bütçeli takımdan bahsediyoruz. Bir tanesi Real Madrid tüm zamanların bu kupayı en fazla kazanan takımı. Diğeri de PSG, son takım bile 23 milyon harcadı. Bizim tüm harcadığımız 5,6,7 milyon, zaten alma durumumuz da yok." diye konuştu.



Galatasaray'ın bu gruptan en iyi sonucu almak için mücadele edeceğini dile getiren Terim, şöyle konuştu:

"Bu takımların ne olduğunu ifade edelim ondan sonra da duygularımızı açıkça söyleyelim. Bu ikisi de çok büyük takım bunu kabul edelim, bütçesiyle, oyuncularıyla, hocalarıyla büyük takım. Biz büyük başarıların büyük takımları yenerek geldiğini bilen bir kulübüz. Hiçbir maç da sahanın dışında kazanılmıyor. Maçtan önce de kazanılmıyor. Tabii ki en iyisini yapacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimseye boyun eğmeyeceğiz bunlar ayrı bir şey. Her takım Avrupa’da iyi. Ancak Galatasaray takımı buradan en iyi sonucu almak için mücadele edecek. Kaybetmek bu grupta kolay, kazanırsak bir olay olur. Dolayısıyla biz olay tarafını seçmeye gideceğiz."



"Sadece bizim santrfor ihtiyacımız yok

"Falcao transferinin gündemde olması Diagne'nin performansını etkiliyor mu?" sorusuna Terim, Diagne'ye her zaman şans tanıdığını söyledi.



Transfer yapmanın zor olduğunu aktaran Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İnanın bana hiç kolay yolda değiliz. Herhangi bir oyuncuya verecek paramız yok, satmadan alamıyoruz diye bir kaide var. Bir oyuncu kendisinin mevkisinden bir oyuncu gelmesinden rahasızlık duyabilir. Her şeyi de buna bağlamamak lazım. Rahatsızlık duyuyorsa ikişer, üçer, birer atar. Ben Diagne'yi koydum. Profesyonel bir hayat var. Sadece onun için değil yarın başka arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırabiliriz. Onun için başkanımızın ve yöneticilerimizin süre sonuna kadar gereğini yapacağına inanıyorum. Sadece bizim santrfor ihtiyacımız yok onu da inşallah pazartesi akşamına kadar yine halledeceğiz. Bir sürpriz yapabilir miyiz, evet, hiç kimse olamayabilir mi, olmayabilir, alışkın mıyız, evet, oynar mıyız, oynarız. Hiç kolay değil bir yandan borç öde bir yandan UEFA'nın normları, bir yandan transfere git."