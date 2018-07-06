Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Terim paylaşımında "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Karşılaşmayı kızı ile birlikte tribünden takip eden tecrübeli teknik adam, kupaya veda eden Uruguay'ın kalesini koruyan Sarı-kırmızılı oyuncuları Fernando Muslera için, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim" ifadelerini kullandı.



