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Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Akademisinin ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum veya bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi, Galatasaraylılar için son derece önemlidir. Bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Futbolcuların çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacağına değinen Terim, şunları kaydetti:

"Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ancak bence o gün bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan... Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil."

Fatih Terim'in açıklamasının ardından "Ozan'la #1likte." ifadesi yer aldı.Ozan Kabak da sosyal medya hesabında Terim ile çektirdiği fotoğrafı "Hocamla #1likte." notuyla paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fatih terim #Ozan Kabak
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