Herkesin gözünü çevirdiği Fatih Terim Twitter'dan açıkladı. Fatih Terim, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Nerede kalmıştık' mesajı verdi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Terim’in Galatasaray’a transferini doğruladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi. Fatih Terim Göztepe maçında Galatasaray’ın başında olacak.

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Galatasaraylı taraftarların büyük bir çoğunluğunun yeniden yuvaya dönmesini istediği Fatih Terim Twitter'dan açıkladı.



Fatih Terim, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Nerede kalmıştık' mesajı verdi.







Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Terim'le ilgili paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "İmparatorYuvasında" etiketiyle "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajına yer verdi.



Fatih Terim Göztepe maçında Galatasaray’ın başında olacak.



Galatasaray'da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.



ulusal.com.tr