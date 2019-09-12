Fatih Terim hakkında yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasını 3 maça, 19 bin lira para cezasını da 13 bin liraya indirdiği belirtildi.

Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 60 günlük hak mahrumiyetinin 45 güne, 40 bin lira para cezasının ise 30 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe'nin 49 bin lira para cezasını ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un toplam 184 bin lira para cezasını onadı.