"Galatasaray taraftarının hoşuna gidecek, fark yaratacak bir oyuncu istiyoruz. Önce sol bek. Sonra belki bir sürpriz yapabiliriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer gündemlerinde olan Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kadrolarına katma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Antalya kampını verimli bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Fernando'nun geçen dönemden kalan bir sakatlığı var. Kendisiyle konuştum. O da önümüzdeki hafta inşallah daha hazır olup bize katılacak. Onun dışında ciddi bir sakatlığımız zaten yok." dedi.

Fatih Terim, kamp kadrosuna almadığı Tarık Çamdal ve Emrah Başsan ile ilgili, "Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim için, kendilerine burada çok şans veremeyeceğimden dolayı böyle bir karar aldım. Nigel de Jong'un da kendi yoluna gitmesi için sakınca görmedim. Genç oyuncuların burada yedek kalıp oturmaktansa oynamasında fayda var. Oynayanları da bizzat izleyen bir ekibimiz var. Sadece kiralık oyuncularımızı takip edecek. Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa zaten bunu belli eder. Biz de kimseye hayır demeyiz." ifadelerini kullandı.



"Asamoah'ın olma ihtimali zayıf gibi görünüyor"

Deneyimli teknik adam, transferde özellikle sol bek arayışı içinde olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol bek arayışları içindeyiz. Benden evvel geliştiği için başkan ve yönetici arkadaşlarımın uğraşlarını biliyorsunuz. Asamoah'ın olma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Alternatif bakıyoruz. Bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun istiyoruz. Galatasaray taraftarının hoşuna gidecek, fark yaratacak bir oyuncu istiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Arkadaşlarımızla beraber dünyanın her tarafını tarıyoruz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de iyi giderken oyuncusunu niye versin? Bir derdik, belki iki olabilir ama üçü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Önce sol bek. Sonra belki bir sürpriz yapabiliriz."

Terim, kadroda bulunan futbolcuların performanslarını yukarı çekmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut oyuncularımızın performansını yukarı çekip, çok daha iyi performans vermelerini sağlamak bizim için başta gelen bir konudur. Şuraya kadar onlar getirmiştir, bundan sonra da onlara aittir. Hepsi de ayı ayrı iyi oyunculardır. Gelirken başkan bana 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var.' dediği zaman kayıtsız sözsüz geldim. Kadro neyse onunla götürmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla mevcut takımıma zaten güveniyorum." diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı yeni transfer olarak gördüklerini aktaran Terim, "Hakan ilk yarıda kadronun dışında kalmış. Sol bekte, sağ ayaklı birini oynatmaktansa sol ayaklı Hakan'ın alternatif kalmasından yanayım. Eğer bir yabancı sol bek alacaksak yabancı oyuncu göndermemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



"Evimdeyim"

Fatih Terim, Galatasaray'ı iyi bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu dile getirerek, "Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim. Türk futbolunun içindeyim zaten. Dışarıda olmakla içeride olmak arasında çok büyük fark var. İçeride seyrederken yaşarsınız, kendi kafanızda notlar koyarsınız. Herkesin bir karnesi vardır. Dışarıdan çok başka görünür. Dışarıdan çok iyi bir takımız, itirazımız yok. Ancak maalesef aldığımız sonuçlar bununla doğru orantılı değil. Sadece iyi izlemekle olmuyor. İyi olmak için birçok unsurun bir araya gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, kampta hazırlık maçı yapacakları Romanya'nın Viitorul Constanta takımını çalıştıran eski futbolcuları Gheorghe Hagi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak, "Bana 'Bizim takımla oynayalım mı?' dedi, 'Ben de oynayalım.' dedim. Galatasaray'a hizmet etmiş ve tutkuyla sarılmış başarılı arkadaşlarımıza, toplanma yeri olarak adresi Galatasaray gösterdik." ifadelerini kullandı.



"Her oyucuyu kullanma niyetindeyim"

Fatih Terim, kadroda bulunan futbolculardan Ryan Donk'tan beklentisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fernando sakatlandı. Alternatifini de Fernando'nun oluşturmaması lazım. Donk var. Orada bir de Selçuk var. Sahaya 11'den fazla oyuncu çıkaramazsınız. Sezonu doğru rotasyonlarla götürürseniz böylece herkes kendini önemli hisseder. Yönetime '20 artı 3 kişi bana yeter.' dedim. Her oyucuyu kullanma niyetindeyim. Önemli olan onlara şans verdiğim zaman bunu doğru kullanmalarıdır. Adil olmak en önemli meselelerden bir tanesidir. Ben mutlu olmalarını istiyorum. Mutlu olmayan hiçbir insan gerçek performansını veremez. Sahada hem oynayacağız hem eğleneceğiz. Kaybettiğimiz zaman da bunun duygusunu yaşayacağız."



"Elmander cumartesi günü burada olacak"

Fatih Terim, anlaşma sağladıkları Claudio Taffarel'in 18 Ocak'tan sonra takıma katılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benden rica etti, böyle bir izin verdik. Eski ekibimizi aldık. Diğer iki arkadaşımız Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı da çağırdım. Milli takımda yardımcım olan Levent Şahin ile güzel bir uyum sağladılar. Bu sefer değişik bir proje var kafamda. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander de cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Onunla da konuşacağım. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum."



"Oyuncularıma güveniyorum"

Fatih Terim, taraftar desteğinin önemine değinerek, "Galatasaray'ın puan durumu ne olursa olsun stadımızda herhangi bir maçta boşluklar olmasını kabul etmiyorum. Beni kırmayacaklarını bildiğim için çok emin konuşuyorum. Sonuçta Galatasaray hepimizin ortak noktası. İnşallah biz de onlara layık şekilde oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ortaya çok güzel bir şey çıkacak." diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğini vurgulayan Terim, "Yukarı taraf sonuna kadar götürecek diye düşünüyorum. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Hepsine sevgiyle hayırlı bir yıl diliyoruz. Kim nasıl oynarsa oynasın bizim ne yapacağımız çok önemli. Rakip takımları analiz ederiz. Bilgi de veririz. Bizim tarafımızın ne yapacağı, ortaya koyacağı performans, seyircimizin gurur duyacağı bir takım olması çok önemli. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Bizim de herkesin saygı duyduğu, beğeniyle izlediği bir futbol ortaya koyma niyetimiz net." değerlendirmesinde bulundu.