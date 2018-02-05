Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Terim, takımın başında çıktığı 4 lig maçında 20 farklı oyuncuya şans verdi.

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Igor Tudor'dan devralan ve bu görevde dördüncü dönemine başlayan Fatih Terim, ideal kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe müsabakasında çıkan Terim, ideal kadrosunu oluşturabilmek için gayret gösterirken, bu süreçte oynanan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımın önemli isimleri de dahil olmak üzere bazı futbolcuları zaman zaman yedek oturturken, fazla şans bulamamış oyuncuları da forma rekabetinin içine çekti.



Dört oyuncusundan vazgeçmedi

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Terim, bu müsabakaların ilk 11'inde 4 oyuncusundan vazgeçmedi.

Sakatlık yaşayan Fernando Reges'ten 1, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den ise 2 maçta faydalanabilen Terim, Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya sürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Maicon Roque ve ikinci yarıdaki müsabakaların değişmez isimlerinden olan Yasin Öztekin ise bu süreçte 3 mücadeleye 11'de başladı.



Yıldızı parlayanlar

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda'yı dahi zaman zaman yedeğe çekmekte tereddüt etmeyen Terim, Igor Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Ryan Donk'a fırsat tanıdı.