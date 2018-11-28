Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin hava şartlarıyla ilgisi bulunmadığını belirterek, "Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Ocak transfer dönemi çok şeyi belirleyecek." dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin hava şartlarıyla ilgisi bulunmadığını belirterek, "Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Ocak transfer dönemi çok şeyi belirleyecek." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, arzuladıkları futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.



Deneyimli teknik adam, yedikleri gole kadar kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tesadüf eseri yediğimiz gol bizi devreye mağlup soktu. İkinci yarı yediğimiz ikinci golün ardından kazanma ihtimalimiz yoktu, Lokomotiv bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.



Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı başarılı oyunu nedeniyle tebrik eden Terim, "İyi oynayan da bizim oyuncumuz kötü oynayan da bizim oyuncumuz. Herkes, Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Bu büyük bir handikap." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, yaklaşan transfer döneminin Galatasaray için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek. Bunlardan daha önemlisi, mağlubiyeti kabullenmeyen, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak. Bu süreçte de asgari zararla devam etmek bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu



Bir soru üzerine Manuel Fernandes'in çok beğendiği bir futbolcu olduğunu kaydeden Terim, "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yaptı.