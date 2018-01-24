Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan Albayrak, "Transferin son günlerinde bombayı patlatırız." dedi.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen Abdurrahim Albayrak, burada soruları yanıtladı.

Transfer çalışmalarına değinen Albayrak, "Dün başkanımız Mustafa Cengiz ve hocamızla konuştuk. Önümüzde biraz zamanımız daha var. Zannediyorum ki hocamızın da çalışması vardır. Fatih Terim hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerinde bombayı patlatırız Allah'ın izniyle, merak etmeyin." diye konuştu.

Yeniden sarı-kırmızılı kulüpte görev alacak olmasının taraftarları heyecanlandırdığı yönündeki ifadeler üzerine Albayrak, "Benim gelmemi bir kenara koyun, Fatih Terim hocamızın gelişiyle şampiyonluk şansımız üst seviyeye çıktı. Bunun ürününü de Kayseri'de 3 puanla aldık. Ben ona 3 puan değil 13 puan olarak bakıyorum. Bu maç tamamen Fatih Terim'in eseridir. 'Biz bu oyunu 60-70 dakikaya çıkardığımızda Galatasaray'ı kimse tutamaz.' dedi hocamız. İşte bu. Galatasaray'ı bu günlere getiren en önemli aktörlerden biri Fatih Terim'dir." değerlendirmesinde bulundu.



"Fatih Terim ile aramızda hiçbir şey olamaz"

Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile arasının açık olduğu yönünde basına yansıyan habere tepki gösterdi.

Terim ile önemli bir dostlukları olduğunun altını çizen Albayrak, "İddia edildiği gibi Fatih Terim ile benim aramda hiçbir şey olmaz. Fatih Terim'le bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır. Sabahtan beri kendisiyle 3 kez görüştüm. Her gün konuşuyoruz. Sadece Florya'ya gitmedim. Bu hafta yetkilerimizi alacağız ve o zaman gideceğiz. Şimdi oraya gitmem yakışıksız olur." ifadelerini kullandı.



"İçeriden haber sızdıranlar var"

Albayrak, Galatasaray Kulübüne zarar verme amaçlı olarak içeriden haber sızdıranlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kulübü yıpratmak için yapılan haberlere üzülüyorum. Kayseri deplasmanına gitmeden önce Gomis'le ilgili haberin çok yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a zarar vermek için çaba sarf etmesinler. Açık ve net söylüyorum, içeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. Bu sabah Fatih Terim hocamızla da konuştuk. Başkanım Mustafa Cengiz'le de görüştük. İsimleriyle beraber Galatasaray TV'de tek tek açıklayacağız. İçeriden haber sızdıran, ekmeğini yiyip de Galatasaray'a zarar veren, Galatasaray'ı satan o zihniyetler artık olmayacak."

Başkan Mustafa Cengiz'in kendisinden, Kayseri deplasmanına gitmesini istediğini aktaran Albayrak, "Daha mazbatalarını almamışlardı ve bu nedenle beni mazur görmelerini istedim." dedi.



Localar için kampanya planı

Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, kulübe gelir getirecek bir planlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Türk Telekom Stadı'nda 70'in üzerinde boş loca bulunduğunu aktaran Albayrak, "Localarımızla ilgili bir kampanya yapacağız. Buradan önemli bir gelir elde edebiliriz. Uzun süreli loca alanı üye de yapabiliriz. Ben de locamı 5 yıl daha uzatacağım ve 2 milyon liraya yakın ödeme yapacağım." şeklinde görüş belirtti.