Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi konuştu. Takımı "Sakatlar ordusu" sözleriyle tanımlayan Terim, "50 bin mermimiz var" dedi. Fatih Terim, taraftarları saat 22'deki maça davet etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne Galatasaray'ın... Sarı kırmızılılar bu akşam saat 22'de Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke 04'ü konuk edecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki 3. maç öncesi 3 puana sahip olan temsilcimizde parola galibiyet. Nefes kesecek karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.



Galatasaray, Alman temsilcisini yenmesi durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek. Ancak Aslanlarda eksik oyuncular baş ağrıtıyor.



Maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklarla ilgili konuştu.



Takımı "sakatlar ordusu" olarak tanımlayan Terim, taraftarlardan destek istedi.



Schalke'nin genç bir teknik direktöre sahip olduğunu söyleyen Terim, rakibin zorlu olduğunu vurguladı.



Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco da basın toplantısında konuştu. Tedesco, Fatih Terim'e duyduğu hayranlığı ifade etti.



33 yaşındaki çalıştırıcı, Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere dikkat çekti.



ulusal.com.tr